Уряд затвердив порядок застосування зброї цивільними на час воєнного стану

Українці мають законне право вбивати окупантів.

Кабінет Міністрів на засіданні у п’ятницю, 15 квітня, унормував застосування вогнепальної зброї цивільними особами у період дії воєнного стану.

Уряд затвердив Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, відповідну постанову розробило Міністерство оборони України на виконання статті 2 Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

«Порядком унормовано питання надання цивільним особам повноважень на застосовування вогнепальної зброї у період воєнного стану. Також встановлено перелік правових підстав та алгоритм для прийняття цивільними особами рішень та інформування про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням», – сказано в повідомленні.