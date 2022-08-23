Утримував людей у підвалі та імітував їх страту – судитимуть російського окупанта

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно військовослужбовця зведеного підрозділу управління Росгвардії у Кемеровській області збройних сил РФ Федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями збройних сил РФ проводили незаконні обшуки будівель. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців Збройних Сил України і співробітників правоохоронних органів.

В одному з будинків вони погрожували мирним мешканцям зброєю та змусили їх повністю роздягнутися. У подальшому людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю імітували страту.

Також російські військові, проводячи так звані фільтраційні заходи, перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура