В Бердянську окупанти викрали журналістку hromadske

Російські окупанти взяли у полон в тимчасово захопленому Бердянську журналістку hromadske Вікторію Рощину.

Джерело: hromadske

Дослівно: «Наша журналістка Вікторія Рощина ймовірно перебуває в полоні в російських окупантів. Вона знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв’язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Нині про її місцеперебування нічого невідомо».

Деталі: У виданні відзначають, що намагалися звільнити журналістку в непублічний спосіб, але це виявилось безрезультатно.

hromadske закликає українську й міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки. // УП