В безпілотниках, якими рашисти сьогодні атакували Київ, виявлено компоненти китайського виробництва

Слідчі Служби безпеки України виявили в БпЛА «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці.

Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях.

Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня.

Наразі СБУ збирає усі докази терористичної атаки рф по Києву і документує злочини рашистів.

Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України