В деокупованому селі на Харківщині ексгумували тіла двох людей зі слідами катувань

У селі Гракове на Чугуївщині, яке Збройні сили України звільнили у вересні, поліція ексгумувала тіла двох чоловіків, вбитих під час окупації.

Житель села Гракове розповів, що російські окупанти змусили його закопати тіла двох чоловіків, вбитих у березні. Коли два дні тому ЗСУ звільнили село, чоловік повідомив поліції про злочин.

Вбиті — немісцеві, у них на тілі є вогнепальні поранення та сліди катувань, розказав начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За словами начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, це не єдиний факт “звірств росіян”.

“В цьому селі є ще два місця, їх оглянуть після розмінувань”, — сказав Болвінов.

“Це сталося наприкінці чи в середині березня. До мене прийшли військові, погрожували зброєю, привели до місця, де були два молодих хлопці. Вже мертві. Я живу тут 7 років, їх не знаю. Звідки вони, як тут опинилися, теж не знаю. Людей треба було поховати”, — розказав Сергій Луцан, якого змусили ховати вбитих.

За його словами, окупанти поводили себе агресивно: “Все в селі розбомбили, люди живуть у погребах та підвалах. Можливості виїхати на територію підконтрольну Україні не було, не випускали”.

Гракове окупували 25 лютого, зараз сюди завозять гуманітарну допомогу, почала роботу поліція — фіксують російські злочини. У селі залишається близько 40 людей. // Суспільне