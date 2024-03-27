За умисне вбивство чотирьох цивільних до довічного позбавлення волі засуджено двох російських окупантів 

За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду визнано винними двох військовослужбовців зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб за попередньою змовою, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Вироком Ічнянського районного суду їх засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року командир танкового взводу зс рф та його підлеглий – командир танку, перебуваючи в селі Ольшана Прилуцького району, з автоматичної зброї розстріляли два цивільні автомобілі, які не становили для них жодної загрози.

В одному з них двоє чоловіків везли хліб та продукти харчування жителям Ічнянської ОТГ, а в іншому – два жителя Ічні їхали до лікарні в місто Прилуки. Водії та пасажири загинули на місці.

Крім того, військовослужбовці рф заволоділи мобільними телефонами загиблих людей.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Офіс Генпрокурора