5 років позбавлення волі за передачу даних ворогу щодо руху колони військової техніки ЗСУ – засуджено жителя м. Дніпра

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури жителя м. Дніпра визнано винним у вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України). Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що чоловік фотографував рух колони військової техніки Збройних Сил України на території м. Дніпра та надсилав фото у соціальну мережу представниці країни-агресора.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, корпус гранати та запал.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора