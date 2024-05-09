Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 09 травня 2024 року

Розпочалася вісімсот шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

За вчорашню добу ворог завдав загалом 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, вчинив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах.

Цієї ночі російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 дронів-камікадзе.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Шалигине і Юнаківка Сумської області; Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області; Лиман, Часів Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Стара Миколаївка, Новоселівка Перша, Карлівка, Московське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове, Урожайне, Костянтинівка та Старомайорське Донецької області; Веселянка, Оріхів і Роботине Запорізької області; Ольгівка, Берислав і Кізомис Херсонської області.

Артилерійським вогнем російські загарбники накривали понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 16 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка і Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак у районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбивали 26 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники давали відсіч 45 атакам московитів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку агресор не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Тут протягом минулої доби противник 4 рази безуспішно атакував позиції українських військ.

При цьому українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах ППО росіян, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту противника.

За добу загальні втрати російських загарбників становлять орієнтовно 1300 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 35 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ, 1 засіб ППО, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 41 ракету, 69 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ