Буковинця засудили до 8 років позбавлення волі за розбійний напад

Чоловік увірвався у будинок дівчини і, погрожуючи, вимагав віддати телефон і гроші

Кіцманська місцева прокуратура забезпечила підтримання публічного обвинувачення відносно 32-річного жителя Заставни за фактом вчинення ним розбою, поєднаного з проникненням в житло ( ч.3 ст.187 КК України). Про це інформує пресслужба прокуратури у Чернівецькій області.

Вироком Заставнівського районного суду його засуджено до 8 років позбавлення волі.

За результатами судового розгляду доведено, що наприкінці квітня минулого року, чоловік увірвався до приватного будинку, розташованого у м. Заставна, схопив за шию 19-річну господиню будинку, погрожуючи їй застосуванням насильства вимагав надати мобільний телефон та гроші.

Дівчині вдалось втекти від кривдника через двері балкону з другого поверху. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. // Погляд