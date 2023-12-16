В Донецьку палає база російської армії

Український журналіст Цаплієнко заявляє, що “приліт” підтверджено.

Сьогодні в Україні на весь тимчасово окупований Донецьк палає одна з баз окупантів. Попередньо, йдеться про склад паливно-мастильних матеріалів.

Спочатку моменти пожежі почали поширювати місцеві пабліки. Телеграм-канал “Типовий Донецьк” стверджує, що загорання сталося у Будьоннівському районі міста.

Зі свого боку український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що стався “свіжий приліт” по складу військ РФ.

“Підтверджують свіжий приліт по базі розташування окупантів та їхньому складу паливно-мастильних матеріалів в Донецьку”, – пише він.

В ЗСУ офіційно поки що цю подію не коментували. // УНІАН