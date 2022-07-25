ЗСУ на Херсонщині взяли під контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури

Ворогу також не дали просунутися в низці населених пунктів.

Збройні сили України впродовж минулої доби взяли під контроль кілька об’єктів транспортної інфраструктури в Херсонській області.

Про це свідчить інформація керівництва ОВА щодо оперативної ситуації станом на ранок 25 липня.

Там також розповіли, що українські захисники в неділю не дали ворогові просунутися у селах Калинівської громади (Сухий Ставок, Андріївка) та Великоолександрівської громади (Давидів Брід, Білогірка, Брускинське).

“Стабільно важка ситуація в інших селах Бериславського та Каховського районів, тривають бойові дії. Незважаючи на великий тиск, погрози та збільшення блокпостів, жителі області всі п’ять місяців війни демонструють свою патріотичну позицію”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня ЗСУ “з хірургічною точністю” влучили в Дар’ївський міст через Інгулець в Херсонській області.

Раніше, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов’язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області. // УНІАН