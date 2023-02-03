В Енергодарі підірвали зрадника

«3 лютого в тимчасово окупованому Енергодарі підірвали авто євгенія кузьміна, який працював на окупантів. Наразі стан зрадника уточнюється, але сам вибух його авто підтверджують самі окупанти», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що колишній поліцейський зрадив Україну й після початку повномасштабного вторгнення почав працювати в окупаційному “мвд”. Таким чином він допомагав репресувати мирних мешканців окупованого міста, адже наразі це єдине завдання “правоохоронців” на ТОТ.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що у тимчасово зайнятому окупантами Енергодарі у Запорізькій області підірвано автомобіль. Імовірно, авто належало поліціянту-колаборанту. // УНН