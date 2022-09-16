В Горлівці внаслідок «мобілізації» до окупаційної армії практично не залишилось чоловіків

Райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання «мобілізувати» 6000 місцевих мешканців. В місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо.

Враховуючи попередні «призовні кампанії» та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під «мобілізацію». Натомість, ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку.

Чоловіки з Горлівки, яких раніше «мобілізували» до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх «відмовників» відправити на передову без зброї.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України