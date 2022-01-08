В Госдепе США предупредили о возможной провокации РФ против Украины и назвали ее цель

В США допускают возможность провокации или инцидента со стороны России для оправдания собственной военной агрессии против Украины.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает «Голос Америки«.

«Никто не удивится, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства, надеясь, что к тому времени, когда мир поймет, что это было хитростью, будет уже слишком поздно», — сказал он.

Чиновник добавил, что считает частью «схемы» РФ публикацию списка своих требований и использование неприятия их другой стороной, как оправдание для агрессивных действий.

«Но дело в том, что Россия хорошо знает, что такое неприемлемые требования. Но есть также области и вопросы, в которых мы можем работать. Мы можем вести диалог и увидеть, сможем ли мы улучшить общую безопасность каждого», — заявил Блинкен.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о «гарантиях безопасности» и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также «от любой военной деятельности на территории Украины». Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и рост напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы. // УНИАН