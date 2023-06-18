В ГУР відреагували на російську «ядерку» в Білорусі: танці з бубном

Переміщення російської ядерної зброї до Білорусі є черговим елементом кремлівського шантажу. Тоді як заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко щодо використання ядерної залишаються пустими словами.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

Юсов зауважив, що заяви ворога про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі так само є елементом московського шантажу. Водночас ані білоруський диктатор Лукашенко, ні будь-хто інший у тій країні не здатен вплинути на розміщення, використання чи долю російської ядерної зброї.

“Звісно, народ Білорусі вчергове опиняється в заручниках, тепер уже додатково з елементом ядерного аргументу, ядерного шантажу. Чимось додатковим для Європи, для НАТО, для України це не загрожує. Але Путін (російський диктатор Володимир Путін – ред.) показує, мовляв, ще може зробити якісь кілька кроків на шаховій дошці” – пояснив Андрій Юсов, додавши, що “танці росіян з ядерним бубном” у Білорусі є очікуваними.

За словами представника ГУР, попри всі “танці з бубном”, тепер уже “ядерним бубном”, для України важливим фактором залишається те, що Білорусь не втягнута у повномасштабну наземну війну Росії проти України, і ознак цього, як він підкреслив, не спостерігається.

“Хочуть покричати, помахати кулаками, пригрозити комусь, грізно поворушити вусами?” – додав представник ГУР МО України.

Ядерна зброя в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони Білорусі та РФ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс “Іскандер-М”, здатний використати ядерні боєприпаси.

Днями російський диктатор заявляв, що переміщення вже розпочалося і перша ядерна зброя вже перебуває у Білорусі. Проте “Білоруські Гаюн” заявили, що фактів такого переміщення не спостерігається.

Сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко вже почав мріяти про те, як використати ядерну зброю, хоча у РФ заявили, що контроль за тактичною ядерною зброєю залишається лише за ними.