В Харькове правоохранители будут изымать авто у таксистов-«мародеров»

В Харькове правоохранители будут изымать машины у таксистов, которые значительно повышают цены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления полиции на Харьковщине Владимир Тимошко, передает УНН.

«В полицию поступают тысячи сообщений граждан о том, что таксисты пользуются военной агрессией РФ, в результате которой разрушена инфраструктура Харькова, а городской транспорт не может полноценно работать и перевозить пассажиров. Таксисты устанавливают заоблачные цены на перевозку пассажиров по городу. Суммы за поездку стартуют от 1000 гривен и могут достигать нескольких десятков тысяч гривен», — написал Тимошко.

Он дал поручение всем подразделениям полиции выявлять таких водителей, изымать машины.

«Мы не допустим, чтобы гражданское население страдало от противоправных действий не сознательных перевозчиков. Сообщить о таксистах, которые перевозят пассажиров по заоблачным ценам, можно по телефону спецлинии 102. Берегите себя! Полиция стоит на страже ваших интересов», — добавил Тимошко.