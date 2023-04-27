В Херсонській області партизани ліквідували російського пропагандиста

В Новій Каховці Херсонської області партизани ліквідували 61-річного російського пропагандиста Сергія Тветинського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Центру національно спротиву”.

“61-річний Тветинський працював в Україні пропагандистом й очолював приймальню псевдопартії “Справедлива Росія – ЗА ПРАВДУ”. Також він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією”, – пише пресслужба.

Зазначається, що автомобіль Тветинського було підірвано за допомогою міни.

Попри те, що російські окупанти тимчасово загарбали територію України – їм не вдається її контролювати. Українці продовжують чинити спротив ворогу.