В Івано-Франківську підвищення цін на житло вважатимуть мародерством

Мер міста закликає орендодавців не підвищувати ціни на житло незважаючи на велике зростання попиту.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив орендодавців, що за підвищення цін на житло передбачається покарання. Про це він розповів під час брифінгу 7 березня.

«Не піднімайте ціни. У такий час наживатися на людях не маємо права. В іншому випадку це також будемо прирівнювати до мародерства. А покарання буде суворим», — зазначив очільник міста.

Підвищення цін на житло буде прирівняне до мародерства. Про подібне покарання для орендодавців заявляли і в інших українських містах, наприклад, у Львів і в Охтирці. // УНІАН