На Херсонщині російські окупанти тероризують медиків та вчителів

На людей тиснуть, щоб вони співпрацювали з окупантами.

У Херсонській області окупанти посилили терор медиків та вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

«Це люди, які як і раніше виконують свої функціональні обов’язки. Це медики, це педагоги… Їх знаходять, приходять з обшуками, шантажують, тиснуть, щоб вони переходили на роботу і співпрацювали з окупантами», — розповів він.

Лагута зазначив, що ситуація з таким тиском з боку загарбників дуже важка і погіршується.