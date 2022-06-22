В сети появилось видео удара беспилотника-камикадзе по российскому нефтеперерабатывающему заводу

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России произошел взрыв пожар после удара, ка минимум одного беспилотника-камикадзе. Местные власти подозревают в произошедшем украинских военных.

В Новошахтинском НПЗ заявили, что пожар на предприятии возник после ударов двух беспилотников. Первый удар был зафиксирован в 08:40 мск, второй удар в 09:23 мск. Как сообщило управление МЧС по Ростовской области, информация о пожаре поступила в ведомство в 9:25 по местному времени.

Первый удар пришелся по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I), говорится в сообщении на сайте завода. В результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки.

Второй удар был нанесен по объектам резервуарного парка сырой нефти. В результате удара оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло, говорится в заявлении НПЗ.

Строители, которые неподалеку занимались подъемов грузов, зафиксировали на видео как беспилотный летательный аппарат спикировал на НПЗ и взорвался.

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