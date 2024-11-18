Російський ракетний удар по Одесі: станом на 14:30 відомо про 10 загиблих

Серед них 7 поліцейських – слідчі та працівник конвойної служби поліції, і медик. Ще 39 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

росіяни посеред дня вдарили по житловому району Одеси, попередньо, балістичною ракетою «Іскандер». Ударом пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку, адмінбудівлю та автомобілі.

На цей час відомо про 10 загиблих – 7 поліцейських, медик та 2 місцевих мешканців. Крім того, ще 39 осіб отримали поранення, серед яких 4 дітей та 14 правоохоронців.

Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та поліцейські психологи.

Інформацію буде оновлено.

Відділ комунікації поліції Одещини