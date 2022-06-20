В Ізюмському районі в результаті вибуху снаряду поранено дітей

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 19 червня цього року 13-річна дівчинка та 14-річний хлопчик пішли купатись на місцевий пляж в Ізюмському районі. У цей час у ставок впав снаряд, який вибухнув. Діти отримали осколкові поранення.

Також під час обстрілу окупантів отримала поранення 16-річна дівчина.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура