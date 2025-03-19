В Криму під ударом – ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер (відео)

Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України.

На відео результати успішної демілітаризації півострова ― уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС):

● 48Я6-К1 “Подльот” (2шт);

● 1Л125”Ніобій-СВ” (2шт);

● 39Н6 “Каста 2Е2” (3шт);

● 9С19 “Імбірь”;

● “Нєбо-СВ”;

● С-300ВМ;

● “Нєбо-М”;

● 59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”;

● БРЛС “Мис”.

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, а ще ― три московитські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир “фьодор урюпін” та вертоліт Мі-8 російських окупантів.

Боротьба триває!

Слава Україні!

Головне управління розвідки МО України