В Криму під ударом – ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер (відео)
Загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту ― їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України.
На відео результати успішної демілітаризації півострова ― уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС):
● 48Я6-К1 “Подльот” (2шт);
● 1Л125”Ніобій-СВ” (2шт);
● 39Н6 “Каста 2Е2” (3шт);
● 9С19 “Імбірь”;
● “Нєбо-СВ”;
● С-300ВМ;
● “Нєбо-М”;
● 59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”;
● БРЛС “Мис”.
Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, а ще ― три московитські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир “фьодор урюпін” та вертоліт Мі-8 російських окупантів.
Боротьба триває!
Слава Україні!
Головне управління розвідки МО УкраїниTweet