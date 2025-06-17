В Києві та області через російський обстріл пошкоджена залізниця

Зокрема, під удар потрапили вагони із зерном.

Під час нічної російської масової атаки по Україні зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у свою чергу опублікував світлини із місця ураження.

«Київ, сьогоднішній ранок. Українська залізниця, українське зерно. Ворог продовжує нищити все українське», – підписав він.

Керівник компанії додав, що пошкодження не вплинуть на рух потягів, а пошкодження оперативно ліквідують. // Дзеркало тижня