В Миколаєві почались пожежі після вибухів
Миколаївців просять не поширювати фото та відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження.
Після вибухів, котрі пролунали у Миколаєві, в місті почались пожежі.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що одна жінка отримала поранення.
“Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження”, – написав Сєнкевич.
Нагадаємо, у вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли селище Молодіжне у Херсонській області. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку постраждало четверо цивільних. // LB.ua