Від нічного обстрілу Харкова постраждали історична будівля і школа

Поранено одну жінку.

Російська армія цієї ночі здійснила ракетний обстріл Харкова. Ворог бив по центру міста в Основʼянському та Київському районах.

Про це харківський мер Ігор Терехов повідомив у Телеграм.

“Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували декілька років тому”, – заявив він.

Також руйнувань зазнала школа в центрі Харкова.

Голова ОВА Олег Синєгубов у телеграм повідомив, що від обстрілу Основʼянського району постраждала жінка.

“В Основ’янському районі один з осколків влучив у вікно квартири, 61-річна жінка отримала ушкодження. Госпіталізації не потребувала. Наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація уточнюється”, – повідомив він.

Прибутковий будинок Піотровського – чотириповерхова будівля в стилі українського бароко. Зведений в 1911 році, архітектор – Борис Корнієнко. З 1917 році нова влада перетворила будівлю на Будинок колгоспника із готельними номерами, їдальнею і громадськими приміщеннями. Під час Другої світової війні будівлі пощастило уникнути руйнування. У повоєнний час у ній розмістили поштамт. В 90-ті будівлю віддали Харківському бюро технічної інвентаризації. // LB.ua