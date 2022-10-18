В найближчі дні Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з іранськими дронами

Генсек Альянсу заявив, що союзники виконають те, що обіцяли.

Україна “в найближчі дні” отримає від НАТО засоби для протидії іранським дронам-камікадзе, які Росія активно використовує для атак на мирні міста.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі у вівторок.

“Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що пообіцяли члени Альянсу, активізувати і надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі безпілотників, зокрема і з боку Ірану”, – заявив Столтенберг.

Він також наголосив, що “жодна держава не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України”, коментуючи дії Ірану. Однак Столтенберг додав, що передані Києву системи протиповітряної оборони “змінили ситуацію на полі бою”.

“Саме тому Росія не змогла здобути контролю над повітряним простором України. Це було значним недоліком російських сил протягом усієї операції: вони очікували, що зможуть взяти під контроль повітряний простір, та цього не сталося”, – додав він. // УНІАН