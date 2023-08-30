В Новій Каховці підірвали штаб «Єдиної Росії» (відео)

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області підірвали передвиборчий регіональний штаб “Єдиної Росії”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

“Вчора, у 21:00, в Новій Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб “Єдиної Росії”, – розповів він.

За словами Андрющенка, наразі окупанти намагаються “замовчати інцидент”.

“На жаль, жоден зрадник не постраждав”, – додав він.

Вибухи у штабах “Єдиної Росії”

Зазначимо, що підрив у штабі “Єдиної Росії” відбувається не вперше. Так, на початку вересня минулого року аналогічний підрив штабу “Єдиної Росії” стався і у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Крім того, у травні 2023 року в результаті сильного вибуху в тимчасово окупованому Луганську був поранений депутат Держдуми РФ, член фракції “Єдина Росія” Віктор Водолацький.