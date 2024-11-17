В Одесі після російського обстрілу перебої зі світлом, водою та теплом
Російські загарбники у неділю, 17 листопада, атакували Одесу та область. Внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера, мера Одеса Геннадія Труханова та ДСНС.
Як повідомляє голова ОВА, в Одеській області є перебої з постачанням тепла, води та зі світлом. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють на генераторах. В Одесі також не працює електротранспорт і частково світлофори.
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що провели термінове засідання комісії ТЕБ і НС.
“Шановні одесити, ви бачите, що ситуація дуже важка. Безпрецедентна атака на інфраструктуру України, зокрема на наше місто… Зібралася комісія ТЕБ і НС, відпрацьовуємо питання забезпечення людей транспортом, водопостанням, питною водою”, – сказав він.
Мер зазначив, що у місті ліквідовують наслідки ворожої атаки. За його словами, в Одесі працюють бювети, котельні переводять на генератори.
В Одесі розгорнули близько 445 “пунктів незламності”, ще 357 при потребі буде відкрито додатково. Адреси пунктів – за посиланням.
Інші наслідки атаки
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Одеській області внаслідок обстрілу сталися пожежі у трьох приватних будинках, ще чотири будинки було частково зруйновано.
За інформацією рятувальників, постраждав підліток.
При цьому голова Одеській ОВА повідомив про двох жертв та 17-річного постраждалого хлопця. Але наголосив, що інформацію про наслідки обстрілу ще збирають.
“Можу повідомити, що у нас є загиблі, на жаль. Я приношу співчуття близьким. Є також поранені”, – зазначив Олег Кіпер в ефірі телемарафону.