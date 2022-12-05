В Одесі повністю припинено водопостачання
Знеструмлено навіть резервні лінії.
В Одесі повністю припинено водопостачання. Відбулося знеструмлення всіх насосних станцій та резервної лінії.
Про це повідомили в Телеграм-каналі Одеської міської ради.
“Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується. Наразі можливі перебої із зв’язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, відключені всі котельні.
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