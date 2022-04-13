В Одесі затримали поплічників окупантів

У телефонах затриманих виявлено активне листування з російськими військовими.

В Одесі затримали трьох ймовірних поплічників окупантів.

Про це повідомили журналістам в Управлінні патрульної поліції в Одеській області.

Зазначається, що трьох чоловіків, які пересувалися в автомобілі, затримали біля одного з блокпостів. У їхніх мобільних телефонах виявлено фотографії військових об’єктів, зокрема блокпостів.

Крім того, в телефонах затриманих виявлено активне листування з російськими військовими, багато груп російського походження.

Проводяться відповідні невідкладні заходи. // УНІАН