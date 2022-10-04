В ОК «Південь» офіційно підтвердили звільнення 8 населених пунктів Херсонщини
Українські військові підтвердили звільнення восьми населених пунктів Херсонської області.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.
“За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району”, – йдеться в повідомленні.
ЗСУ звільнили:
- Любимівку;
- Хрещенівку;
- Золоту Балку;
- Біляївку;
- Українку;
- Велику Олександрівку;
- Малу Олександрівку;
- Давидів Брід.
Станом на сьогоднішній день, у Херсонській області вже деокуповано понад 50 населених пунктів.Tweet