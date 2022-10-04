В ОК «Південь» офіційно підтвердили звільнення 8 населених пунктів Херсонщини

Українські військові підтвердили звільнення восьми населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування “Південь”.

“За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району”, – йдеться в повідомленні.

ЗСУ звільнили:

  • Любимівку;
  • Хрещенівку;
  • Золоту Балку;
  • Біляївку;
  • Українку;
  • Велику Олександрівку;
  • Малу Олександрівку;
  • Давидів Брід.

Станом на сьогоднішній день, у Херсонській області вже деокуповано понад 50 населених пунктів.

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