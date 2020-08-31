В оккупированном РФ Крыму ФСБ провела обыски, задержаны четверо крымских татар
Силовики увезли их в управление ФСБ в Симферополе.
В оккупированном Россией Крыму утром 31 августа российские силовики проводят обыски в домах крымских татар.
Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».
В Нижнегорском районе прошел обыск в доме журналиста «Крымской солидарности», корреспондента «Грани.ру» Айдера Кадырова. Сообщается, что обыск проходит в селе Разливы.
На момент обыска в доме находятся жена и четверо детей. Самому младшему ребенку 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице.
В Советском районе обыск проходит в доме Энвера Топчи.
Также известно об обыске в Судаке в доме активиста Ридвана Умерова.
Активиста Айдера Кадырова после обыска утром 31 августа в его доме российские силовики увезли в управление ФСБ в Симферополе.
Также активистам стало известно о еще одном обыске в поселке Солнечная долина (Судак) — в доме Айдера Аблякимова. Сообщается, что он отец малолетнего ребенка и работает сотрудником МЧС.
Российские силовики публично не комментируют ситуацию.
Обновление. Во время обысков задержаны четверо крымских татар, сообщает «Крымская солидарность».
- село Разливы — корреспондент «Крымской солидарности», корреспондент издания «Грани.ру» Айдер Кадыров;
- город Судак — активист Ридван Умеров;
- поселок Солнечная Долина — активист Айдер Аблякимов.
- пгт Советский — Энвер Топчи.
Напомним, серию обысков в домах крымских татар в четырех районах оккупированного полуострова российские силовики провели 7 июля. Тогда были задержаны по меньшей мере семь человек. // LB.ua