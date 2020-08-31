В оккупированном РФ Крыму ФСБ провела обыски, задержаны четверо крымских татар

Силовики увезли их в управление ФСБ в Симферополе.

В оккупированном Россией Крыму утром 31 августа российские силовики проводят обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

В Нижнегорском районе прошел обыск в доме журналиста «Крымской солидарности», корреспондента «Грани.ру» Айдера Кадырова. Сообщается, что обыск проходит в селе Разливы.

На момент обыска в доме находятся жена и четверо детей. Самому младшему ребенку 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице.