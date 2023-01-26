Під Києвом збили Х-55 з імітатором ядерної бойової частини, а на ракетах Х-101 рашисти почали спилювати серійники
Це вже, як мінімум четвертий випадок, коли ворог застосував такий вид крилатої ракети для відволікання сил ППО, зазначає видання DEFENSE EXPRESS.
Рашисти знову використали під час запуску ракети Х-55 з імітатором ядерної, так званої “спеціальної” бойової частини. За інформацією Defense Express із власних джерел таку ракету було знищено на підльоті до Києва з південно-східного напряму. Її уламки знайдені у районі Борисполя.
Зазначимо, що вперше про застосування Х-55 з масогабаритним макетом ядерного заряду наше видання повідомило ще 17 листопада.
Згодом цю інформацію було підтверджено Міноборони України під час брифінгу для ЗМІ 1 грудня. На ньому також повідомлено про те, що ще одну Х-55 з імітатором було знищено у Хмельницькій та Львівській областях на дальностях 40 та 80 км від кордону країн-членів НАТО. Тобто це вже, як мінімум, четвертий випадок.
Раніше Defense Express описав основні версії використання таких крилатих ракет, серед яких могло бути залякування, розвідка позицій РЛС чи створення завад, помилка та корупція, а також у ролі додаткових фактично хибних цілей для перенасичення можливостей ЗРК. Згодом у Міноборони України повідомили, що РФ використовує Х-55 з імітаторами саме з метою відволікання на себе сил ППО.
Також декілька джерел повідомляють, що рашисти почали маскувати свої ракети Х-101 – зачищати болгаркою серійні номери на корпусі ракети для того, щоб неможливо було ідентифікувати приблизну дату виготовлення. Справа в тому, що серійний номер містить інформацію щодо року, кварталу, партії та порядкового номера ракети у партії.
Це дозволяло оцінити темпи та порядок використання цих ракет. Водночас вже й так відомо, що рашисти почали застосовувати Х-101 вироблені в останніх кварталах 2022 року. Більше того, це може завадити лише швидкій ідентифікації уламків, бо всі внутрішні вузли та агрегати ракети також мають свої серійні номери, а знищити їх без повного перебирання ракети у заводських умовах доволі складно.
Відповідно до повідомлення, розміщеного прес-службою на сторінці Головнокомандувача ЗСУ, загалом ворог випустив 55 ракет: Х-101, Х-555, Х-47 “Кинжал”, “Калибр”, Х-59. ППО України знищило 47 крилатих ракет, 20 з яких у районі Києва, ще три з чотирьох керованих Х-59 не досягли своїх цілей. Також зазначимо, що особливу увагу привертає зазначення Х-47 “Кинжал”.
Є попередня інформація щодо влучань, зокрема одне у Києві, можливо вже збита ракета впала у Дніпровському районі на лівому березі, два об’єкти енергоінфраструктури зазначили ушкоджень в Одеській області, також одне влучання є у Вінницький області.