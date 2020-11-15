Как полиция в Киеве карантин контролировала – штурм, штрафы, задержание (фото, видео)

В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу «карантин выходного дня». В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.

Об этом сообщают #Буквы.

Стоит отметить, что теперь на выходных в Украине разрешено работать только аптекам, магазинам (в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.

При этом фитнес-клубы, тренажерные залы, рестораны, кафе должны быть закрыты (согласно постановлению Правительства).

Сегодня вечером, в первый день “карантина выходного дня” силовики наведались в фитнес-клуб “5 Элемент”, который продолжал работать.

Чтобы составить административный протокол, к зданию клуба прибыли целый автобус с правоохранителями и полицейское авто.

Фото: #Буквы

Полицейские находились в здании достаточно долго. Впоследствии в полиции Киева сообщили, что “закрыли спортивный комплекс “5 элемент” во время “комплексных проверок”, поскольку он, “несмотря на ограничения Правительства, продолжил работу”.

“По просьбе полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство”, – отмечается в сообщении полиции.

В результате был составлен административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (“Нарушение правил относительно карантина людей”). Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (“Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений”).

В комментарии #Буквам генеральный директор клуба Наталья Щербий сообщила, что заведение работало в субботу, несмотря на карантин, так как имеет обязательства перед клиентами.

“Сегодня мы вышли на работу, решили работать, так как имеем обязательства перед клиентами, годовые карты, которые предусматривают график работы с 9:00 до 23:00 в субботу и воскресенье. В будние дни с 7:00”, – отметила она.

По словам Щербий, после весеннего карантина против клуба было подано много судебных исков с требованием вернуть деньги. В результате заведение понесло убытки, часть клиентов и персонала были утрачены. Компенсаций клуб от государства не получил.

Щербий также проинформировала, что сегодня в клуб прибыли около 30 правоохранителей.

“В то время на наших 18 тысяч кв. м закрытых площадей плюс открытые – в общем более 25 тысяч кв. м было аж 61 человек. Это 300 кв. м на одного человека”, – подчеркнула она.

Кроме того, сегодня правоохранители в буквальном смысле слова штурмовали ресторан Havana в столице. Соответствующие фото и видео распространили пользователи Сети.

Сообщается, что полиция взяла штурмом заведение, после того как активистов, которые выявили нарушение карантина, якобы “взяли в заложники” (не выпускали из здания). В итоге приехали силовики, которые выбили двери и кое-кого из присутствующих в ресторане “уложили” на пол.