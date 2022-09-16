В окупованому Бердянську вбили заступника голови з ЖКГокупаційної адміністрації Олега Бойка та його дружину

Подружжя вбили біля їхнього гаража в мікрорайоні Колонія, повідомив співробітник російської окупаційної адміністрації Володимир Рогов.

Людмила Бойко керувала міським виборчкомом, який створили, щоб провести референдум про входження Запорізької області до складу Росії.

“Сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске было совершено двойное убийство. У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко”, – написав Рогов в Telegram.