В окупованому Донецьку масштабна пожежа нібито після атаки дронів (відео)
У мережі публікують кадри пожежі в тимчасово окупованому Донецьку після атаки невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Місцеві пабліки пишуть про сильну пожежу в районі гіпермаркету “Сігма-ленд” (колишнього “Ашану”) біля об’їзної траси Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь.
У соціальних мережах очевидці стверджують, що пожежа виникла внаслідок влучення дрону. Ця інформація офіційно не підтверджена.
Також місцеві мешканці пишуть, що клуби чорного диму видно за кілька кілометрів.