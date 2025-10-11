В окупованому Донецьку масштабна пожежа нібито після атаки дронів (відео)

У мережі публікують кадри пожежі в тимчасово окупованому Донецьку після атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Місцеві пабліки пишуть про сильну пожежу в районі гіпермаркету “Сігма-ленд” (колишнього “Ашану”) біля об’їзної траси Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь.

У соціальних мережах очевидці стверджують, що пожежа виникла внаслідок влучення дрону. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Також місцеві мешканці пишуть, що клуби чорного диму видно за кілька кілометрів.

