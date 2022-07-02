ЄС планує дозволити транзит через Литву підсанкційних товарів до Калінінградської області

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Європейський Союз планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості, пише «Європейська правда», з посиланням на німецький «Spiegel». У публікації зазначається, що найближчими днями Єврокомісія має намір опублікувати роз’яснення щодо застосування санкцій.

«Роз’яснення Єврокомісії прямо стосується всіх країн-членів ЄС, але здебільшого воно стосується лише ситуації з Калінінградом. Згідно з документом, Росії буде дозволено транспортувати підсанкційні товари до Калінінграда, але лише в обсязі, співмірному з поставками до вторгнення» — зазначає видання.

Це правило покликане запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград у порушення санкцій ЄС. За документами литовської митниці буде визначено, скільки саме Росії дозволено доставити в анклав.

В особливих випадках сума може бути перевищена, але Росії доведеться виправдовувати кожен виняток. Політика, прийнята Комісією, значною мірою відображає позицію німецького уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне уникнути непотрібних провокацій Росії. Він неодноразово наголошував, що зробить усе від нього залежне, щоб НАТО не стало стороною війни між Росією та Україною.