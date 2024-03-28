В окупованому Криму впав російський винищувач (відео)
Російський винищувач впав на територію тимчасово окупованого Криму. Пілоту вдалось катапультуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал окупаційного голови Севастополя Михайла Развожаєва та росЗМІ.
Також у Севастополі на той момент працювали сирени.
Спочатку місцеві заявляли, що у Криму нібито було збито літак. Як пізніше з’ясувалось – це ймовірно був російський винищувач Су-34/Су-35.
Водночас окупаційна влада півострова заявила, що пілота було підібрано у морі за 200 метрів від берега Севастополя.
“Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники Рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує”, – написав Развожаєв.