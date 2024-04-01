В окупованому Старобільську підірвали автомобіль з колаборантом

У захопленому росіянами Старобільську (Луганська область) сьогодні, 1 квітня, було підірвано автомобіль. Через це загинув колаборант Валерій Чайка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та окупаційного “голову” Старобільська Володимира Чернєва.

Окупанти повідомили, що о 13:30 біля “Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету” було здійснено підрив автомобіля.