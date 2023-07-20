Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих від руйнування Каховської ГЕС

Внаслідок руйнування Каховської ГЕС тільки на контрольованій урядом території загинула 31 людина.

Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області”.

Щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточних підрахунок ще не завершений.

“Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема.

Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища.. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян”. // УП