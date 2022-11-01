В районі Волновахи знищено лігво кадирівців – Андрющенко

Знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки.

У вівторок, 1 листопада вибухи пролунали в готелі “Ахтамар”, що розташований по трасі “Маріуполь – Донецьк” в районі міста Волноваха.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Щодо Волновахи. Наші джерела кажуть, що було влучання готель “Ахтамар” по трасі Маріуполь – Донецьк, де розташувалися кадирівці. Знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України”, – повідомив він.

Радник мера також показав місце “прильоту” на фото.

Андрющенко також зазначив, що після вибухів окупаційні пропагандисти почали заявляти, що нібито атаковано цивільну дорогу Маріуполь – Донецьк.

“Відверта брехня. Дорога з Маріуполя на Донецьк використовується для перевезено військової техники щодня. Як з Росіі (через Новоазовськ – Маріуполь), так і з Кримського напряму. Більш того, окупанти як і завжди спокійно паркують на ніч військові вантажівки з БК прямо на подвір’ї цивільних”, – додав Андрющенко. // УНІАН