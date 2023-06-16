В результаті російського обстрілу на Херсонщині загинуло подружжя

Чоловік та дружина загинули у селі Новоберислав Херсонській області у результаті російського обстрілу вночі 16 червня.

Про це повідомив Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“Вночі російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав. Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя”.

Голова ОВА зазначив, що жінка загинула на місці, а чоловіка намагалися врятувати лікарі, але від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні. // УП