В результаті російського обстрілу загорілася Слов’янська ТЕС (фото)

Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.

Зранку окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС, пошкоджено обладнання на території станції.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Слов’янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники”, – розповів він.

За словами Кириленка, через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.

“Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об’єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню”, – наголосив голова ОВА. // УНІАН