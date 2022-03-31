Енергоатом: окупанти збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич
Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.
Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.
Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів.
Зазначимо, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти.
Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових рф, які тримали в облозі місто Славутич.
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Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции». В якому засвідчено, що «Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется».
Виявляється, понад п’ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй…Tweet