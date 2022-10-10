Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні та показав жорстке відео

Президент зазначив, що внаслідок ударів є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку росіян по Україні вранці 10 жовтня.

Реакцію глава держави з’явилася у йоого Telegram-каналі.

“229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві”, – написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Зеленський нагадав, що повітряна тривога триває по всій Україні.

“Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними”, – наголосив президент України.

УНІАН