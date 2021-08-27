В результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинув український військовослужбовець

Сьогодні, 27 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Оперативно-тактичне угруповання «Схід»