В РФ з почестями відправили на війну «відважного добровольця», підозрюваного в педофілії

Потиснути руку “відважному” воїну приїжджав навіть очільник республіки.

У Дагестані з почестями відправили на війну 65-річного Костянтина Хугаєва – батька 28 дітей, діда 24 онуків, який нібито добровільно вступив до козацького взводу. Як виявилося пізніше, чоловік обдурив всю республіку.

Про це повідомили в Telegram-каналі “Mash Gor”.

Як пише канал, насправді в Хугаєва нащадків вп’ятеро менше. На фронт втік від кримінальної справи за педофілію.

Хугаєв збрехав, що на війні в Україні ліквідували його синів-близнюків. Тож вирушити на передову – для нього “справа честі”. Потиснути руку “відважному добровольцю” приїжджав навіть очільник Дагестану.

“Тільки ось із респектосиками поквапилися приблизно всі. Дітей виявилося п’ятеро, всі живі та здорові. Дружині Костянтин розповів, що в молодості був боксером і, їдучи на змагання, залишав по дитині у різних містах. Сам Хугаєв перебуває під слідством через домагання до неповнолітніх. Батьки двох хлопчиків забрали заяви, у разі третьої дитини не вистачило доказів провини. У справі триває дослідча перевірка — мабуть, вона й спровокувала “бойовий дух” Костянтина”, – пише канал. // УНІАН