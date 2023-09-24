В російському Курську безпілотник вдарив по будівлі ФСБ, – джерела

Влучання у будівлю ФСБ відбулося на день міста Курськ.

У російському місті Курськ сьогодні зафіксовано бавовну, бо будівля ФСБ постраждала від прямого влучання.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“У місті Курськ сьогодні разом із днем міста відбувається ще одна чудова подія, а саме бавовна у будівлі так званої ФСБ. Це факт. Можемо підтвердити”, – повідомили у розвідці.

Також у ГУР уточнили, що йдеться про “пряме влучання”.

Атака на Курськ

Раніше губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram повідомив, що “український безпілотник атакував адміністративну будівлю у центральному окрузі”. Російський чиновник стверджував, що нібито “незначно постраждав дах”.

Як пишуть місцеві пабліки, місцеві перед вибухом бачили над містом “літачок” у різних районах міста. Камери відеонагляду зафіксували гучні звуки вибухів.