«Зупиніть війну». Головний рабин України звернувся до росіян та євреїв РФ

Головний рабин України Моше Реувен Асман записав звернення через війну Росії проти України. Він закликає росіян та євреїв у Російській Федерації зробити все, щоб зупинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

«Я звертаюся до рабинів Росії, євреїв Росії та просто до російських людей з одним посланням. Люди, зупиніть війну! Не дивіться, що вам говорять по телебаченню, там брешуть вам. Тут відбуваються військові злочини. Російська армія, яка била фашистів у 1941-му, сьогодні бомбардує Київ, мирне населення, Харків, Одесу. Щойно був обстріл Бабиного Яру, три ракети потрапили туди… Бабин Яр, де лежать 200 тисяч убитих євреїв — старих, жінок та дітей», — зазначив Асман. Він зазначив, що волонтери єврейської громади працюють у Києві та Київській області, незважаючи на небезпеку для життя. «Я рабин України і я гордий, що мені випала честь рятувати людей і бути на боці світла, а не на боці тих, хто вбиває… Дорогі росіяни, євреї та російські люди, ті, хто не байдужі, запам’ятайте, що той, хто байдужий… той співучасник військового злочину проти людства», — додав він.